Сидить на зупинці вже два тижні: у Кам'янці-Подільському знайшли психічно хвору киянку. Фото

У місті Кам’янець-Подільський (Хмельницька область) помітили жінку, яка протягом двох тижнів постійно перебувала на зупинці транспорту. Вона виявилася киянкою із психічними розладами.

Про це повідомила мешканка Кам’янця-Подільського Наталія Олійник на своїй сторінці у Facebook. За її словами, документів у киянки немає, їх вкрали.

"Вже два тижні на зупинці у м. Кам'янець-Подільський сидить жінка. Сидить там день і ніч… Її звати Ірина Бойко, вона – мешканка м. Київ, в неї є квартира, сестра, колишній чоловік і дитина. Син живе з колишнім чоловіком, сестра її вигнала з дому ще 2,5 місяці тому. Жінка з психічними розладами, двічі проходила лікування у відповідній лікарні", – написала Олійник.

У Кам'янці-Подільському знайшли психічно хвору киянку Facebook Наталії Олійник

Вона зазначила, що Бойко відмовлялася від лікування чи тимчасового прихистку, адже вірила, що чоловік привезе їй дитину. Протягом двох тижнів їй допомагали сторонні, вони зверталися до різних органів.

"Соціальні служби принесли на підпис документ про те, що вона відмовляється від допомоги. Підписала, бо нікуди йти не хоче, чекає сина. Поліція нічим допомогти не може, адже жінка не має документів. Правоохоронці телефонували сестрі, а та сказала, що Ірина хвора, у неї шизофренія, і вона любить погуляти (2,5 місяці гуляє, поки сестра живе у спільній квартирі в Києві)", – підкреслила Наталія.

Олійник додала, що, хоча ночі стали дуже холодними, Бойко однаково спить на вулиці й ніхто нічого зробити не може, адже та не хоче нікуди йти.

В іншому дописі небайдужа мешканка написала, що киянка потребувала теплих лижних штанів та спальника, бо ночувала на вулиці.

Скриншот переписки Facebook Наталії Олійник

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом’янському районі Києва на вулиці Гетьмана автомобіль Renault з іноземною реєстрацією вилетів на тротуар та протаранив огорожу будівництва. Пізніше виявилося, що за кермом начебто перебувала жінка із психічними розладами.

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