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7 квітня • оновлено в 17:59
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У госпіталь Києва 18 "швидких" доставили поранених воїнів з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

1.8т
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В Головний військовий клінічний госпіталь в Києві 7 квітня прибув новий борт з важкопораненими бійцями з Донбасу.

Їм потрібна допомога, повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

"До Києва прилетів борт з пораненими, 18 швидких мчали по Бориспільському шосе. Хлопців привезли з ампутацією ніг, з опіками, з осколковими і кульовими пораненнями. Є важкі, їх відразу забрали в реанімацію. Сьомий рік війни, низок швидких стає все більше і більше"- написала Юсупова.

Волонтер написала: "Ще по потребам, зараз під час карантину ми допомагаємо лікарням і госпіталях по всіх містах країни. Я вже викупила 330 захисних костюмів для медиків, 500 масок на передову, окуляри, антисептики. На цьому тижні оплатила 120 костюмів, це 41600 грн, антисептики, 9700 грн, костюми для медиків Житомира 16300 грн (65 штук) і сьогодні ще оплатила захисні плащі для медиків 9600 грн, ще повинна сплатити рації на фронт близько 20 тис, всі чеки є у мене на сторінці".

Карти для допомоги 5218 5722 2178 3579 Приват та 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталя

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

У Києві 18 "швидких" доставили поранених з Донбасу: волонтер звернулася за допомогою

Facebook Наталі Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Збройних силах України зафіксована перша смерть від коронавируса – померла співробітниця військової частини в Івано-Франківській області.

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Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Зеленский сообщил, что вся Украина молится за премьера Британии, заразившегося коронавирусом. Вот теперь за Борьку Джонсона действительно тревожно.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
заголовки Обозревателя говорят о другом!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
даже смешно такое читать...
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Кияни Життя столиці

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