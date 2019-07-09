Швидкі мчали Києвом: волонтерка звернулася із терміновим закликом до українців

До Головного військового клінічного госпіталю у Києві 9 липня прибув черговий борт із важкопораненими бійцями із зони бойових дій на Донбасі.

Всім їм потрібна допомога, повідомила волонтерка Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook, закликавши небайдужих українців долучитися до порятунку Героїв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У Києві новий борт із пораненими! Я прошу ЗМІ допомагати нам! У нас був борт у четвер і сьогодні знову швидкі мчали по Столичному шосе з нашими воїнами. В реанімацію забрали важких, звісно, важко на все це дивитися шостий рік", – написала вона .

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Волонтерка розповіла, що всі охочі можуть здати кров за адресою: вулиця Госпітальна, 18. Центр крові працює з 9 до 12, з понеділка до четверга.

Також пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти, оскільки все це йде у великих кількостях. З продуктів є потреба у ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукрі, цукерках, каві і чаї. З одягу – футболки, шорти. З ліків – дексалгін і кетанов (знеболювальне в ампулах).

"Спасибі, що народ допоміг одягом і продуктами, зекономлені гроші я вчора і сьогодні перерахувала тяжкопораненим на картки", – повідомила Юсупова.

Карта для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі, двох окупантів було знищено, ще троє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 8 липня.

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