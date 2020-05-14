"В очах біль і сила": до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

У Головний військовий клінічний госпіталь у Києві 14 травня прибув новий борт із важкопораненими бійцями з Донбасу.

Їм потрібна допомога, повідомила волонтерка Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

"Репост! До Києва прилетів борт із пораненими бійцями!! ЗМІ, люди, допомагайте нам поширювати інформацію. Багато швидких із мигалками промчали по шосе в бік центрального госпіталю. Війна триває, за тиждень на фронті понад 12 поранених і є вбитий. Воїнів привезли з різними пораненнями, є в дуже важкому стані", – написала вона.

Волонтерка поділилася: "Сьогодні повз мене везли бійця, зовсім молодого, обличчя посічене осколками, синці під очима, руки і ноги перебинтовані. Зовсім хлопчисько, а в очах біль і сила. У госпіталі зараз лежать хлопці з різних бортів, без ніг і рук, хірурги роблять операції, персонал виходжує".

Наталя Юсупова повідомила, що госпіталь на карантині і закритий для відвідувачів. Волонтери привозять пораненим передачі: соки, йогурт, ковбасу, сир, овочі, каву, чай, солодке. Волонтерка написала, що завжди потрібні шорти, спортивні костюми, тапки, футболки.

Переказати допомогу можна на http://patreon.com/nyusupova і на картку 5358 3853 2000 2464 монобанк.

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 13 травня, російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув і ще двоє отримали поранення.