Штраф за українську мову: під Києвом розгорівся гучний скандал із копом

У селі Софіївська Борщагівка Київської області поліцейські оштрафували сім'ю, яка зробила зауваження про використання російської мови правоохоронцями в День Незалежності.

Про це написали в групі "Громадська Ініціатива "Я спілкуюся українською мовою" в Facebook, де уточнюється, що лейтенант зупинила машину через порушення ПДР.

Лейтенант поліції, яка говорила російською мовою Facebook

"Штраф за вимогу спілкуватися українською мовою. Сьогодні у с. Борщагівці поліцейськими було зупинене наше авто за порушення правил. Лейтенант поліції Дейнеко Олеся Леонідівна ознайомлювала зі змістом порушення, з нашими правами і т.п. російською мовою. На моє зауваження про російську мову в День Незалежності, страж порядку збільшила очі, розлютилась. "Я хотіла вас відпустити, зробити тільки попередження, але тепер сплатите штраф і подякуйте за це своїй дружині (за вимогу спілкуватись українською)", – йдеться в повідомленні.

Оштрафовані помітили, що на 28-ий рік незалежності в Україні досі поширена подібна практика. "І ще хтось говорить про утиски "моск**ьскої мови".

Також в мережі уточнили, що дзвонили на гарячу лінію патрульної поліції. Скаргу на лейтенанта Дейнеко прийняли. Користувачі порадили звертатися с такою інформацією до прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російські пропагандисти опублікували матеріал про Одесу, яка "всіляко оберігають російську мову".

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