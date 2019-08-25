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Штраф за українську мову: під Києвом розгорівся гучний скандал із копом

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У селі Софіївська Борщагівка Київської області поліцейські оштрафували сім'ю, яка зробила зауваження про використання російської мови правоохоронцями в День Незалежності.

Про це написали в групі "Громадська Ініціатива "Я спілкуюся українською мовою" в Facebook, де уточнюється, що лейтенант зупинила машину через порушення ПДР.

Лейтенант поліції, яка говорила російською мовою

Лейтенант поліції, яка говорила російською мовою

Facebook

"Штраф за вимогу спілкуватися українською мовою. Сьогодні у с. Борщагівці поліцейськими було зупинене наше авто за порушення правил. Лейтенант поліції Дейнеко Олеся Леонідівна ознайомлювала зі змістом порушення, з нашими правами і т.п. російською мовою. На моє зауваження про російську мову в День Незалежності, страж порядку збільшила очі, розлютилась. "Я хотіла вас відпустити, зробити тільки попередження, але тепер сплатите штраф і подякуйте за це своїй дружині (за вимогу спілкуватись українською)", – йдеться в повідомленні.

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Оштрафовані помітили, що на 28-ий рік незалежності в Україні досі поширена подібна практика. "І ще хтось говорить про утиски "моск**ьскої мови".

Також в мережі уточнили, що дзвонили на гарячу лінію патрульної поліції. Скаргу на лейтенанта Дейнеко прийняли. Користувачі порадили звертатися с такою інформацією до прокуратури.

Штраф за українську мову: під Києвом розгорівся гучний скандал із копом
Штраф за українську мову: під Києвом розгорівся гучний скандал із копом

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російські пропагандисти опублікували матеріал про Одесу, яка "всіляко оберігають російську мову".

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Новини Києва та Київської області День Незалежності
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Україна Київ
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поліція штрафы російська мова українська мова
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Вообще то штраф за нарушение ПДД, а не за украинский язык. Ну ка исправьте ка заголовок.
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Добренко Иван
Добренко Иван
Непуганные идиоты. Нарушили ПДД, а виноваты- полицейские.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Дoвыёбывaлись xoxложoпые...
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