'Божеволіє', але місць немає: діалог лікаря з диспетчером швидкої про хворого на COVID-19 потрапив у мережу

У мережу потрапив запис розмови сімейного лікаря з Софіївської Борщагівки з диспетчером Київської обласної станції швидкої медичної допомоги, в якому вони обговорили гостру нестачу місць у лікарнях для пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Як передає Telegram-канал PavlovskyNews, запис був зроблений у четвер, 3 вересня. Журналісти відзначили, що розмову опубліковано "насамперед для президента, членів уряду, особливо МОЗ України" (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

У записаній розмові йшлося про хворого з двобічною пневмонією, який проживає в Софіївській Борщагівці [район окружної дороги Києва] і, ймовірно, заразився COVID-19.

"Сімейний лікар пояснює, що хворого необхідно госпіталізувати, а у відповідь чує про те, що місця закінчилися. Доктор просить знайти хоч якесь місце, оскільки пацієнта потрібно терміново класти в лікарню, у відповідь – "нічим допомогти не можемо". До того ж у швидкій поскаржилися, що взагалі в них немає тестів на коронавірус, ніяких", – сказано в повідомленні.

Як чутно з запису, лікар розповів, що пацієнт "божеволіє", у нього пошкоджені 70% легень і турбує задишка. За словами лікаря, "клінічно пацієнт має COVID, але ПЛР-тесту досі немає".

У відповідь диспетчер заявив, що "я сьогодні пневмонію нікуди не можу прилаштувати" і "не знаю, що мені з ним робити, не знаю, хто його [пацієнта] візьме". Він запропонував лікареві лікувати пацієнта на дому або ж самому обдзвонювати лікарні та домовлятися про госпіталізацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 5 вересня в Україні офіційно підтверджено 133 787 випадків коронавірусної інфекції. З них 2836 – виявлені за минулу добу.

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