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9 вересня • оновлено в 12:57
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"Шль*ндра, дура контужена!" У Києві автохам влаштував скандал із пішохідкою

2.3т Читати матеріал російською

У Києві водій обматюкав дівчину за те, що та попросила його прибрати свій Mercedes із тротуару.

Відео було опубліковано на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Пішохідка розповіла, що її обізвали "шль*ндрою". (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Попросила молодого чоловіка від'їхати, а він каже, ти дура контужена", – поскаржилася дівчина і показала автохама на відео.

Користувачів мережі обурила поведінка водія.

"Шль*ндра, дура контужена!" У Києві автохам влаштував скандал із пішохідкою
"Шль*ндра, дура контужена!" У Києві автохам влаштував скандал із пішохідкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з автохамом у Києві, який відмовився пропускати швидку допомогу.

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Місце
Україна Київ
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
По русски сладко звучит дура контуженная,язык русских заточен под злословие-черноротство.
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