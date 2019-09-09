"Шль*ндра, дура контужена!" У Києві автохам влаштував скандал із пішохідкою

У Києві водій обматюкав дівчину за те, що та попросила його прибрати свій Mercedes із тротуару.

Відео було опубліковано на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Пішохідка розповіла, що її обізвали "шль*ндрою". (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Попросила молодого чоловіка від'їхати, а він каже, ти дура контужена", – поскаржилася дівчина і показала автохама на відео.

Користувачів мережі обурила поведінка водія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з автохамом у Києві, який відмовився пропускати швидку допомогу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал