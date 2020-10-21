Школи Києва відправили на канікули: Кличко розповів, скільки триватимуть

У столичних школярів з 21 жовтня розпочалися осінні канікули, які триватимуть до середи, 29 жовтня. Водночас на відпочинок пішли учні не всіх навчальних закладів Києва.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на пресконференції, яка транслювалася онлайн на його каналі в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Із сьогоднішнього дня 422 столичні школи міста пішли на канікули. Іще 6 шкіл продовжують працювати, бо там запровадили нову – триместрову систему навчання", – повідомив Кличко.

За його словами, рішення розпочати канікули в столиці обумовлено двома факторами. Насамперед, на думку фахівців Міністерства охорони здоров’я, такий крок дозволить дещо зменшити розповсюдження коронавірусу. Адже ситуація в навчальних закладах Києва із захворюваністю і вчителів, і учнів останнім часом суттєво погіршилася.

Крім цього, додав мер, у приміщеннях більшості столичних шкіл 25 жовтня, під час місцевих виборів, працюватимуть виборчі дільниці, і їх треба підготувати.

"Зокрема, зробити посилену дезинфекцію. Таку ж здійснять у школах перед відновленням навчального процесу. Тобто перед 29 жовтня", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: