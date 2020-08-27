Школи Києва підуть на навчання 1 вересня: у КМДА пояснили, що робитимуть у разі зараження вчителя

У школах Києва 1 вересня відбудеться перший дзвоник. Усі такі заклади готові до початку навчального року.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський під час брифінгу 27 серпня, трансляцію вела пресслужба КМДА на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Перший дзвоник відбудеться першого вересня, за традицією всі дітки підуть у школу. Всі київські школи готові до початку навчального року у вересні", – підкреслив він.

За словами Мондриївського, якщо захворювання виявлять у вчителя, є ймовірність закриття на карантин закладу. Він додав, що заражений піде на самоізоляцію, встановлюватимуться контакти, а директор ухвалюватиме рішення, хто заміщатиме працівника.

"Залежно від кількості тестувань, якщо воно не в критичному форматі, продовжуватиметься процес навчання… Усе залежатиме від тієї ситуації, яка буде в той конкретний момент. Залежно від ситуації буде прийнято конкретне рішення: або закривається школа, або клас іде на карантин, або йде на карантин вчитель або декілька вчителів", – пояснив представник КМДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві знову почала стрімко збільшуватися кількість заражених коронавірусом. Лише за минулу добу у столиці зафіксували 220 нових випадків COVID-19.

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