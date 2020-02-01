"Шанхай" біля метро: як "бізнесмени" граються життями киян

Деякі торговці настільки знахабніли, що ставлять "точки" безпосередньо на виході зі станцій метро Києва. І якщо трапиться якась нестандартна ситуація або НП, шляхи евакуації пасажирів будуть блоковані.

Детальніше про це – у публікації OBOZREVATEL.

Повне свавілля

Станція метро "Лісова". За декілька метрів від виходу в бік ТЦ "Даринок" встановлені лотки з одягом і оптикою. Потік пасажирів величезний, конструкції заважають проходу, але продавцям на це начхати. За словами місцевих жителів, торгівля тут триває день за днем.

Станція метро "Лісова", вихід з боку ТЦ "Даринок"

Зазначимо, що така діяльність у 20-метровому радіусі станції заборонена. Це технічна зона метро. Кордон можна простежити за жовтою лінією, що нанесена біля входу.

В радіусі 20 м від виходу станції заборонено розміщувати об'єкти комерційного, торгового і соціально-побутового призначення. Це регулює Закон України "Про пожежну безпеку", Державно-будівельні норми, наказ Мінінфраструктури України Скриншот наказу

Невже підприємці не бояться, що їх оштрафує поліція? Виявилося – анітрохи.

Станція метро "Лісова", вихід з боку ТЦ "Даринок"

Нагадаємо, що "Лісова" – одна з найбільш завантажених станцій київського метрополітену. У годину пік рух людей на ній божевільний.

Лотки торговців біля метро "Лісова". Фото з дрону Знімок зроблений через кілька днів

А тепер припустімо, що тут трапилася пожежа або... теракт. Сотні осіб кинуться до виходу та натраплять на лотки й кіоски. Наслідки будуть жахливі.

Додамо, що останнім часом у Києві почастішали повідомлення про мінування метрополітену. Добре, що виклики були помилковими, а серед пасажирів не було паніки.

Станція метро "Дарниця". Торгівля в 20-метровій зоні процвітає на кількох виходах. Тут пропонують продукти харчування, фрукти, напої.

Метро "Дарниця". Тут торгівля процвітає

І, звісно ж, шаурму.

Кіоски в межах 20-метрової зони метро

Ще один "шанхай" OBOZREVATEL виявив біля метро "Житомирська" з парного боку проспекту Перемоги. МАФи з продуктами встановлені в межах "зони метро".

"Шанхай" біля метро "Житомирська"

Шляхи евакуації

Керівниця пресслужби ДСНС у Києві Світлана Водолага розповіла OBOZREVATEL, що ширина виходів зі станції метро проєктувалася на підставі кількості пасажиропотоку. "У разі надзвичайної події об'єкти торгівлі заважатимуть евакуації", – зазначила вона.

Також повинні бути вільні під'їзди для рятувальної техніки.

А це метро "Видубичі"

Прессекретарка КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон розповіла OBOZREVATEL, що в разі несанкціонованої торгівлі співробітники метро можуть покладатися лише на поліцію.

"Наша охорона не має права нікого затримувати. Тому викликаємо поліцію. Робимо це регулярно. Часто до моменту її прибуття люди збирають лотки. Правоохоронці поїхали – знову розкладаються", – розповіла вона.

Вихід зі станції метро "Видубичі" окупували торговці

Наталія Макогон додала, що в межах 20-метрової зони метро не може бути встановлений жоден об'єкт.

Що ж загрожує порушникам? У поліції OBOZREVATEL розповіли, що виписують штрафи, а це від 17 до 850 грн за торгівлю з рук у невстановленому місці. Також карають за недотримання правил здійснення господарської діяльності. Тут вже суми солідніші – від 17 до 34 тис. грн з конфіскацією продукції.

Як бачимо, всі ці заходи не зупиняють підприємців, а міські служби та правоохоронці вмикають "режим ігнору". Невже має трапитися НП, щоб домогтися нормального виконання вищезазначеними особами своїх обов'язків і прибрати нелегальну торгівлю зі шляхів евакуації пасажирів?

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!