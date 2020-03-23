Народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра", який разом із дружиною заразився на коронавірусом COVID-19, заявив, що його діти нібито теж ще давно підхопили недугу.
Про це він розповів 23 березня під час прямої трансляції на своїй сторінці у Facebook. За його словами, зараз із ними все гаразд.
"Діти, як я вже повідомляв усім, перехворіли ще за місяць до того, як почали говорити про коронавірус, коли таке слово з'явилося. Була температура 40 градусів, ставили діагноз ГРВІ, але я впевнений, що це був той самий коронавірус", – заявив він.
Шахов заявив, що його діти ще давно перехворіли на коронавірус. Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України Шахов від групи "Довіра" заразився коронавірусом COVID-19.
Ймовірно, це трапилося після поїздки на курорт Куршевель (Франція).
Спершу нардеп інформацію заперечував, але після розголосу в ЗМІ зізнався про хворобу. Шахов записав відеозвернення.
Співробітники Міністерства охорони здоров'я прибули в приміщення Верховної Ради України в Києві, щоб вжити всіх необхідних заходів.
Дружина Шахова теж підхопила вірус.
Шахов записав нове відеозвернення після виявлення захворювання в його дружини.
Його госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.
Шахов заявив, що у його соратника, депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного, також підозрюють COVID-19.
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