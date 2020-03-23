Народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра", який разом із дружиною заразився на коронавірусом COVID-19, заявив, що його діти нібито теж ще давно підхопили недугу.

Про це він розповів 23 березня під час прямої трансляції на своїй сторінці у Facebook. За його словами, зараз із ними все гаразд.

"Діти, як я вже повідомляв усім, перехворіли ще за місяць до того, як почали говорити про коронавірус, коли таке слово з'явилося. Була температура 40 градусів, ставили діагноз ГРВІ, але я впевнений, що це був той самий коронавірус", – заявив він.

Шахов заявив, що його діти ще давно перехворіли на коронавірус. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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