Шахов опублікував нове звернення після виявлення коронавірусу у його дружини. Відео

Нардодний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра", який став першим на Київщині хворим на коронавірус, записав нове відеозвернення після виявлення захворювання у його дружини.

Пряму трансляцію він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він розповів про те, які у нього симптоми коронавірусу, а також як почувається його дружина.

"Заразився я в Україні. І я у цьому навіть не сумніваюся. Тому що багато моїх друзів, близьких людей та навіть виборці повідомляли мені про симптоми, які схожі на коронавірус. І люди почували себе погано. А тест на грип був негативним..." – заявив Шахов.

Так, за словами політика, у нього є легкий кашель, мокротиння.

Шахов закликав українців слідкувати за своїм здоров'ям, а за найменших симптомів ГРВІ залишатися вдома, ізолюватися та звернутися до медиків.

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