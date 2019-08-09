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По Києву пронісся ураган: серед постраждалих – дитина

1.2т Читати матеріал російською

У Києві після урагану 8 серпня було повалено багато дерев, в результаті кілька осіб отримали травми.

Як повідомили OBOZREVATEL медики, в дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" була доставлена однорічна дівчинка.

Під час грози дитина перебувала з батьками біля під'їзду одного з будинків на бульварі Ігоря Шамо Дніпровського району. Там на голову дитині впала гілка. У дівчинки діагностували забої, її життю ніщо не загрожує.

В Задорожному провулку в Голосіївському районі зірвана вітром велика гілка травмувала 53-річного чоловіка. Лікарі діагностували у нього перелом ноги та забій голови.

Зламані гілки на бульварі Ігоря Шамо (Русанівка)

Зламані гілки на бульварі Ігоря Шамо (Русанівка)

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Також закриту черепно-мозкову травму отримав 50-річний чоловік, який перечікував бурю біля будинку по вул. Російська в Дарницькому районі.

Пошкоджений автомобіль на бульварі Ігоря Шамо (Русанівка)

Пошкоджений автомобіль на бульварі Ігоря Шамо (Русанівка)

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Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ураган погода
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