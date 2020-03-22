У мережі опублікували таємниці метро в Києві. Виявилося, що раз у квартал там проводять "аварійні ігри", поручні ніколи не дадуть заснути людям, а станції "Театральної" могло взагалі не бути.

Таку інформацію розмістила пресслужба Київського метрополітену на платформі Telegra.ph. Публікуємо другу порцію секретів. Першу можна прочитати тут.

Станції "Театральної" могло не бути

Коли у Києві почали будувати "зелену" гілку метро, довгий час не могли вирішити, де зробити пересадку на "червону". Територіально підходила станція "Університет". Але пересадку побудувати там було складно. Тому вирішили: "якщо станції, яка б підходила, для пересадки немає, то давайте побудуємо".

З цього і почалося проєктування і будівництво "Театральної", яка спочатку називалася "Ленінською".

Станції "Театральної" у Києві могло не бути Пресслужба Київського метрополітену

Поручень ніколи не дасть заснути

Ескалатор у метро Києва їде повільніше, ніж поручень. Справа в тому, що це спеціальне вимога безпеки. Вона призначене лише для того, щоб пасажир не заснув.

Поручень метро в Києві ніколи не дасть заснути Пресслужба Київського метрополітену

Станція "Дніпро" – дуже унікальна

Унікальність станції "Дніпро" у тому, що вона єдина в столичній підземці на естакаді з береговими платформами. А ще вона найвища над рівнем землі і має найдовшу, 125-метрову, платформу.

Станція "Дніпро" в Києві – дуже унікальна Пресслужба Київського метрополітену

Метро – найбезпечніший транспорт і бомбосховище

Метро – найбезпечніший вид транспорту, адже вся система роботи поїздів комп'ютеризована. Це дає можливість навіть у критичних ситуаціях уникнути зіткнення поїздів – за 200 метрів до наступного складу завжди спрацьовує автоматичне гальмування.

Також метрополітен може стати бомбосховищем: там є спеціальні майданчики для розміщення людей у тунелях, вентиляція, аварійна система життєзабезпечення. За розрахунками експертів, метро здатне витримати навіть ядерний вибух.

Метро – найбезпечніший транспорт і бомбосховище Пресслужба Київського метрополітену

"Аварійні ігри"

У метро раз у квартал проводять "аварійні ігри". Тоді порожні вагони гудуть, блимає світло, двері постійно відкриваються-закриваються, зникає напруга або починається пожежа. Завдання співробітників метрополітену – якомога швидше усунути проблему. Бажано, за дві-три хвилини.

"Аварійні ігри" в метро Києва Пресслужба Київського метрополітену

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися вражаючі архівні проєкти вестибюлів станцій метро "Дніпро" і "Арсенальна" в Києві.

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