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28 січня • оновлено в 18:39
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/ Життя столиці

На межі колапсу: названі вулиці Києва, де найчастіше виникають затори

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Вулиці Києва щодня паралізують затори. Найбільш завантаженими є центральні дороги і під'їзди до мостів.

Детальніше про дорожню проблему в столиці розповідається в публікації OBOZREVATEL (для перегляду відео, проскрольте вниз).

За словами аналітика проєкту "ЛУН Місто" Олександра Рака, найбільш завантаженими ділянками в ранкову годину пік є:

  • проспект Соборності: від вулиці Березняківської до Дніпровської набережної;

  • Русанівська набережна: від Русанівського бульвару до мосту Патона;

  • проспект Бажана: від метро "Позняки" до метро "Славутич".

1 - Русанівська набережна; 2 - проспект Соборності; 3 - проспект Бажана

1 - Русанівська набережна; 2 - проспект Соборності; 3 - проспект Бажана

Google. Maps

"Швидкість руху транспорту там становить 5 – 8 км/год", – зазначив Олександр Рак.

Пробка на в'їзді до мосту Патона (лівий берег)

Пробка на в'їзді до мосту Патона (лівий берег)

Затор на проспекті Соборності

Затор на проспекті Соборності

Пробки у Києві у вечірній пік:

  • вулиця Льва Толстого: від вулиці Тарасівської до вулиці Саксаганського;

  • вулиця Басейна: від Шовковичної до Бесарабської площі;

  • бульвар Тараса Шевченка: від Хрещатика до Пушкінської;

  • вулиця Велика Житомирська: від вулиці Стрілецької до Михайлівської.

Тут середня швидкість руху транспорту всього 2 – 5 км/год.

4 - вулиця Велика Житомирська; 5 - бульвар Тараса Шевченка; вулиця Басейна; вулиця Льва Толстого

4 - вулиця Велика Житомирська; 5 - бульвар Тараса Шевченка; вулиця Басейна; вулиця Льва Толстого

Затор на бульварі Тараса Шевченка

Затор на бульварі Тараса Шевченка

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Журналісти OBOZREVATEL побували на всіх ділянках і за допомогою квадрокоптера зняли наймасштабніші затори.

Проспект Соборності. Вранці довжина пробки становить кілька кілометрів. Причина – проблемні з'їзди на правому березі і незручний світлофор на перехресті бульвару Дружби Народів, вулиць Старонаводницької та Лаврської.

Вулиця Льва Толстого. Руху транспорту тут заважають автомобілі, припарковані на смузі.

Бульвар Тараса Шевченка. В основному пробки спостерігаються від Бесарабської площі до вулиць Пушкінської та Володимирської. Водії вважають, що причина заторів – незручна циклограма світлофорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Протягом 2019 року у Києві трапилось 40 750 ДТП, в яких загинули 137 осіб і 2 655 отримали травми.

  • Також минулого року в столиці зросла кількість аварій, скоєних водіями у стані алкогольного сп'яніння. За цей період поліцейські склали понад 11 тис. протоколів.

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Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив ДТП в Києві Новини Києва та Київської області Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Наконец то - о Путине пока ни слова ?
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