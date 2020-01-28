На межі колапсу: названі вулиці Києва, де найчастіше виникають затори

Вулиці Києва щодня паралізують затори. Найбільш завантаженими є центральні дороги і під'їзди до мостів.
Детальніше про дорожню проблему в столиці розповідається в публікації OBOZREVATEL (для перегляду відео, проскрольте вниз).
За словами аналітика проєкту "ЛУН Місто" Олександра Рака, найбільш завантаженими ділянками в ранкову годину пік є:
проспект Соборності: від вулиці Березняківської до Дніпровської набережної;
Русанівська набережна: від Русанівського бульвару до мосту Патона;
проспект Бажана: від метро "Позняки" до метро "Славутич".
1 - Русанівська набережна; 2 - проспект Соборності; 3 - проспект Бажана
Google. Maps
"Швидкість руху транспорту там становить 5 – 8 км/год", – зазначив Олександр Рак.
Пробка на в'їзді до мосту Патона (лівий берег)
Затор на проспекті Соборності
Пробки у Києві у вечірній пік:
вулиця Льва Толстого: від вулиці Тарасівської до вулиці Саксаганського;
вулиця Басейна: від Шовковичної до Бесарабської площі;
бульвар Тараса Шевченка: від Хрещатика до Пушкінської;
вулиця Велика Житомирська: від вулиці Стрілецької до Михайлівської.
Тут середня швидкість руху транспорту всього 2 – 5 км/год.
4 - вулиця Велика Житомирська; 5 - бульвар Тараса Шевченка; вулиця Басейна; вулиця Льва Толстого
Затор на бульварі Тараса Шевченка
Журналісти OBOZREVATEL побували на всіх ділянках і за допомогою квадрокоптера зняли наймасштабніші затори.
Проспект Соборності. Вранці довжина пробки становить кілька кілометрів. Причина – проблемні з'їзди на правому березі і незручний світлофор на перехресті бульвару Дружби Народів, вулиць Старонаводницької та Лаврської.
Вулиця Льва Толстого. Руху транспорту тут заважають автомобілі, припарковані на смузі.
Бульвар Тараса Шевченка. В основному пробки спостерігаються від Бесарабської площі до вулиць Пушкінської та Володимирської. Водії вважають, що причина заторів – незручна циклограма світлофорів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Протягом 2019 року у Києві трапилось 40 750 ДТП, в яких загинули 137 осіб і 2 655 отримали травми.
Також минулого року в столиці зросла кількість аварій, скоєних водіями у стані алкогольного сп'яніння. За цей період поліцейські склали понад 11 тис. протоколів.
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