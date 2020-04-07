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7 квітня • оновлено в 04:15
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Що розташовано всередині "тарілки на Либідській" у Києві: в мережі з'явилися фото

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У мережі показали на фото, що розташовано всередині загадкової "будівлі з тарілкою" біля станції метро "Либідська" у Києві.

Відповідні знімки з'явилися на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. На них видно величезний круглий зал, сцену, старі малюнки на стінах та величезну кількість зелених стільців (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

Клуб корінного киянина

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

Клуб корінного киянина

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

Клуб корінного киянина

"Завжди було цікаво дізнатися, що ж знаходиться всередині "будівлі з тарілкою" на Либідській. Дізнався", – написав автор посту.

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

Клуб корінного киянина

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

Клуб корінного киянина

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

Клуб корінного киянина

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали вражаюче архівне фото натовпу людей на Пішохідному мосту в Київ у травні 1965 року.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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