Що розташовано всередині "тарілки на Либідській" у Києві: в мережі з'явилися фото

У мережі показали на фото, що розташовано всередині загадкової "будівлі з тарілкою" біля станції метро "Либідська" у Києві.
Відповідні знімки з'явилися на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. На них видно величезний круглий зал, сцену, старі малюнки на стінах та величезну кількість зелених стільців (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Тарілка на Либідській" в Києві
"Тарілка на Либідській" в Києві
Клуб корінного киянина
"Тарілка на Либідській" в Києві
Клуб корінного киянина
"Тарілка на Либідській" в Києві
Клуб корінного киянина
"Завжди було цікаво дізнатися, що ж знаходиться всередині "будівлі з тарілкою" на Либідській. Дізнався", – написав автор посту.
"Тарілка на Либідській" в Києві
Клуб корінного киянина
"Тарілка на Либідській" в Києві
Клуб корінного киянина
"Тарілка на Либідській" в Києві
Клуб корінного киянина
"Тарілка на Либідській" в Києві
Клуб корінного киянина
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали вражаюче архівне фото натовпу людей на Пішохідному мосту в Київ у травні 1965 року.
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