Що робити киянам при симптомах коронавірусу: влада назвала два варіанти

Для жителів Києва, які запідозрили у себе коронавірус, існує два варіанти дій. Обидва починаються з рекомендації "сидіти вдома".

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Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, щоб людям було спокійніше, їм слід у будь-якому разі укласти декларації з сімейними лікарями.

"Є два варіанти дій. Перший – сидіти вдома, і, якщо відчув симптоми хвороби, треба дзвонити до сімейного лікаря. Для тих, хто не вибрав сімейного лікаря, є номер 1583 зі стаціонарних телефонів", – наголосив чиновник.

Київ і коронавірус. Ілюстрація

"Другий варіант – сидіти вдома, і, якщо відчув серйозні симптоми, температуру понад 38 градусів та ускладнене дихання, то потрібно відразу викликати швидку допомогу. Це два сценарії, які є на сьогодні. Але всі вони починаються однаково: "сидіти вдома", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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