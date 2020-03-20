Що робити киянам при симптомах коронавірусу: влада назвала два варіанти

Для жителів Києва, які запідозрили у себе коронавірус, існує два варіанти дій. Обидва починаються з рекомендації "сидіти вдома".
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, щоб людям було спокійніше, їм слід у будь-якому разі укласти декларації з сімейними лікарями.
"Є два варіанти дій. Перший – сидіти вдома, і, якщо відчув симптоми хвороби, треба дзвонити до сімейного лікаря. Для тих, хто не вибрав сімейного лікаря, є номер 1583 зі стаціонарних телефонів", – наголосив чиновник.
Київ і коронавірус. Ілюстрація
"Другий варіант – сидіти вдома, і, якщо відчув серйозні симптоми, температуру понад 38 градусів та ускладнене дихання, то потрібно відразу викликати швидку допомогу. Це два сценарії, які є на сьогодні. Але всі вони починаються однаково: "сидіти вдома", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні в цілому ввели карантин через поширення COVID-2019 в світі.
16 березня у Києві було зафіксовано два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що в місті з 17 березня введуть ще жорсткіший карантин.
У Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.
Станом 18 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 16 осіб. У Києві все ще було двоє заражених, в області – стільки ж.
Першим хворим на коронавірс на території області став народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра". Другою – його дружина.
Також 18 березня з'явилася інформація про те, що у Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один з експрес-тестів засвідчив наявність коронавірусу.
У Києві 19 березня підтвердили новий випадок зараження COVID-19. Це був уже третій хворий у столиці.
Того ж дня в Україні загалом зафіксували вже 26 випадків зараження новим коронавірусом.
Влада Києва вже ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Треба тільки здійснити юридичні процедури щодо відповідних документів.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".