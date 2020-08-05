Що було на місці "Охматдиту" у Києві: у мережі спливли цікаві фото та історія

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 02:13, 6.08.2020

У мережі розповіли, що було колись у одному із приміщень Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" на вулиці Чорновола, 28/1 у Києві, та показали фото старих елементів споруди.

За словами користувачів, там розташовувалася амбулаторія колишньої лікарні для чорноробів. Відповідний допис зі знімками з'явився на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook, його автором є Юлія Мельник (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зал у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Вітражі у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Стіни у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Двері у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина

"Київ, амбулаторія колишньої лікарні для чорноробів на вулиці Чорновола, 28/1, зведена у 1899-1901 рр. Зараз тут знаходиться управління Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", – йдеться у дописі.

Металеві елементи у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Сходи у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Стіни у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Одне із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина

Так, в інтер'єрі будівлі збереглися історичні двері та вікна з фурнітурою, огородження сходів, автентична плитка на підлозі. Зазначається, що цікавими є і рельєфи, вітражі, зроблені вже в радянські часи.

Вікна у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Зал у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Вікна у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Підлога у одному із приміщень "Охматдиту"
Facebook/Клуб корінного киянина
Пост у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі пригадали трагічні події на Майдані Незалежності (тоді – площі Жовтневої революції) у Києві у серпні 1989 року, коли внаслідок обвалу колон порталу головпоштамту загинуло 11 осіб.

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