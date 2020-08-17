Що було біля резиденції Януковича у Межигір'ї 100 років тому: з'явилися фото та історія

У Межигір'ї на місці, де Янукович облаштував пристань біля резиденції, був ринок. "Розсекречена історія України" у Telegram

У мережі показали на історичному фото, що 100 років тому було на місці пристані у резиденції українського президента-втікача Віктора Януковича у Межигір'ї Київської області.

Як виявилось, там колись існував рибний ринок. Відповідний знімок розмістили на сторінці "Розсекречена історія України" у Telegram.

"Межигір'я. Саме на тому місці, де Янукович у своїй резиденції облаштував пристань, 100 років тому був рибний ринок", – йдеться у дописі.

На фото видно пагорб із деревами та сходами нагору, біля його підніжжя – палатки, натовпи людей, коні, а також човни на воді.

Пост у мережі Скріншот

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