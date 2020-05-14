Що буде з тарифами на транспорт у Києві: Кличко дав відповідь

Яра Дорош Життя столиці 13:12, 14.05.2020 Оновлено: 14:13, 14.05.2020

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва після повноцінного відновлення його роботи, яку призупиняли через пандемію коронавірусу COVID-19, підвищувати не планують.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 14 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відповів на запитання журналістів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми не розглядаємо питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне – без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту", – наголосив Кличко.

Транспорт у Києві після карантину. Ілюстрація

Водночас він зазначив, що Україна, як і багато інших країн, продовжує жити у режимі надзвичайної ситуації. Мер столиці закликав киян задля їхньої ж безпеки користуватися громадським транспортом лише для того, щоб дістатися на роботу та з роботи, а також у нагальних справах.

"Ми досі не застраховані від інфекційного вибуху. Наголошу, що підприємство "Київпастранс" продовжує дезінфекцію рухомого складу. Робить це тричі на добу. І робитиме надалі", – додав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 12 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, введеного через пандемію COVID-19.

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