Що буде з безхатченками у Києві під час пандемії коронавірусу: Кличко дав відповідь

Влада Києва розуміє, що безхатченки – вразлива категорія людей, особливо під час пандемії коронавірусу COVID-19, і тому запропонувала їм безкоштовно оселитися в Будинку соціального піклування.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 6 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, місто також постійно пропонує роботу цим людям (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Справді, безхатченки – вразлива категорія населення. Їм важко дотримуватися норм елементарної гігієни. І вони можуть бути носіями хвороби. Тому ми пропонуємо таким людям оселятися в Будинку соціального піклування на вулиці Суздальській. Проживання там – абсолютно безкоштовне", – сказав Кличко.

Кличко пояснив, що буде з безхатченками у Києві під час пандемії коронавірусу. Ілюстрація

Він додав, що в місті працюють продовольчі пункти, де годують безхатченків, зокрема біля Центрального, Дарницького та Київ-Волинського вокзалів. Соціальні працівники роблять там щоденну дезінфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 12:00 6 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 сягнула 267, 12 осіб вилікувалося, четверо – померли.

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