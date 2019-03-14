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/Життя столиці

''Руки почервоніли від крові'': в Києві біля церкви знайшли понівечений труп

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві 14 березня біля недобудованої церкви на вул. Багговутівській виявили закривавлений труп чоловіка. Його тіло лежало біля воріт, а навколо були криваві сліди.

Тіло знайшов охоронець будівництва близько 6:50 ранку, пише "Інформатор". На вигляд загиблому приблизно 40-50 років, його особа встановлюється поліцією (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нього була розбита голова, а руки повністю почервоніли від крові. Правоохоронці опитали будівельників. За словами робітників, близько п'ятої ранку на територію приїздила бетономішалка і тоді трупа ще не було", — повідомили в ЗМІ.

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У Києві біля багатоповерхівки знайшли труп жінки
У Києві знайшли закривавлений труп

У Києві знайшли закривавлений труп

"Інформатор"

Зазначається також, що чоловік впав просто біля паркану будівництва.

У Києві знайшли закривавлений труп

У Києві знайшли закривавлений труп

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві поруч із метро "Лук'янівська" знайшли тіло чоловіка з пораненням у груди. Йому було завдано п'ять ножових ударів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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