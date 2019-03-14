''Руки почервоніли від крові'': в Києві біля церкви знайшли понівечений труп

У Києві 14 березня біля недобудованої церкви на вул. Багговутівській виявили закривавлений труп чоловіка. Його тіло лежало біля воріт, а навколо були криваві сліди.
Тіло знайшов охоронець будівництва близько 6:50 ранку, пише "Інформатор". На вигляд загиблому приблизно 40-50 років, його особа встановлюється поліцією (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У нього була розбита голова, а руки повністю почервоніли від крові. Правоохоронці опитали будівельників. За словами робітників, близько п'ятої ранку на територію приїздила бетономішалка і тоді трупа ще не було", — повідомили в ЗМІ.
У Києві знайшли закривавлений труп
"Інформатор"
Зазначається також, що чоловік впав просто біля паркану будівництва.
У Києві знайшли закривавлений труп
"Інформатор"
Як писав OBOZREVATEL, у Києві поруч із метро "Лук'янівська" знайшли тіло чоловіка з пораненням у груди. Йому було завдано п'ять ножових ударів.
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