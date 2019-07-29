"Руйнуються дороги": у Києві обмежили рух вантажівок

У зв’язку з підвищенням температури повітря у Києві обмежили рух великовагового транспорту: за великої спеки він руйнує покриття доріг.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва на своєму каналі у Telegram. Вантажівки та фури не зможуть курсувати автомобільними дорогами та вулицями столиці у період з 11:00 до 18:00.

Втім, час може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Вантажівки Європейська правда

"Значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище ніж +28°C призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій", – йдеться в повідомленні.

Вантажівки Telegram патрульної поліції Києва

Повідомлення поліції Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 29 липня буде спекотна й сонячна погода, температура повітря становитиме приблизно +30. З вівторка вона почне псуватися, будуть дощі та грози.

Варто зазначити, що раніше у Києві вже обмежували рух вантажівок та фур. З 4 червня великовантажний транспорт вагою понад 24 тонни і з навантаженням на вісь більше 7 тонн не міг в'їхати в межі міста з 10 ранку до 22:00.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!