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14 лютого • оновлено в 04:31
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Руїни Золотих воріт у Києві показали на фото: як змінилася історична споруда

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У мережі з'явилося вражаюче архівне фото руїн Золотих Воріт у центрі Києва у 1890-х роках. Згодом історичну споруду реставрували та надали їй сучасний вигляд.

Знімок з'явився на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як виглядали руїни Золотих воріт понад 100 років тому і якими вони стали зараз.

"1890-ті. Золоті ворота", – коротко підписано знімок.

Руїни Золотих воріт у 1890-му році

Руїни Золотих воріт у 1890-му році

Руїни Золотих воріт у 1890-му році

Клуб корінного киянина

Золоті ворота у сучасності

Золоті ворота у сучасності

Золоті ворота у сучасності

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі зрівняли фото вулиці Симона Петлюри, що впирається у центральний залізничний вокзал у Києві, у різні роки.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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