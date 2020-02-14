Руїни Золотих воріт у Києві показали на фото: як змінилася історична споруда

У мережі з'явилося вражаюче архівне фото руїн Золотих Воріт у центрі Києва у 1890-х роках. Згодом історичну споруду реставрували та надали їй сучасний вигляд.
Знімок з'явився на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як виглядали руїни Золотих воріт понад 100 років тому і якими вони стали зараз.
"1890-ті. Золоті ворота", – коротко підписано знімок.
Руїни Золотих воріт у 1890-му році
Руїни Золотих воріт у 1890-му році
Клуб корінного киянина
Золоті ворота у сучасності
Золоті ворота у сучасності
Дивись.info
Золоті ворота у сучасності
Софія Київська. Національний заповідник
Золоті ворота у сучасності
Моя Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі зрівняли фото вулиці Симона Петлюри, що впирається у центральний залізничний вокзал у Києві, у різні роки.
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