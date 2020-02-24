Ситуація на дорогах Києва щороку погіршується. Про це свідчать і дані антирейтингу, відповідно до яких столиця увійшла у топ-3 міст Європи з найбільшими заторами.

Одна з причин – жалюгідний стан інфраструктури: руйнуються мости, не будуються нові розв'язки. До чого це призводить – у матеріалі OBOZREVATEL.

Щоденні ДТП

Бульвар Дружби Народів. Відрізок цієї артерії від мосту Патона до бульвару Лесі Українки стоїть практично в будь-який час. Експерти у сфері проєктування доріг зазначають, що на перетині вулиць Лаврської та Старонаводницької необхідно будувати естакаду.

На фото – бульвар Дружби Народів, який перетинається з вулицями Лаврською і Старонаводницькою

Естакада допомогла б розвантажити рух не тільки на цій ділянці, а й на мосту Патона, а також на проспекті Соборності – одній з найбільш завантажених доріг столиці. Проєкт розв'язки готовий, але дотепер залишається на папері.

Постійне перевантаження призводить до аварійних ситуацій. "і дня не минає, щоб на ділянці бульвару Дружби Народів від вулиці Болсуновської до світлофора перед мостом Патона не трапилася ДТП", – розповів нашим журналістам один із водіїв.

Ділянка бульвару Дружби Народів де часто трапляються ДТП

Деякі автолюбителі пов'язують хвилю ДТП на бульварі Дружби народів від вул. Болсуновської до світлофора з тягучками у другій смузі. Автомобільний потік зліва і справа рухається швидше, тому деяких автолюбителів це дезорієнтує. Зловив ґаву – потрапив у аварію.

Проблемний поворот

Ще один "збирач заторів" – ділянка в районі перетину вулиці Верхній Вал та Набережно-Хрещатицької. У години пік світлофор на перехресті не встигає пропустити всіх водіїв, що рухаються в бік Контрактової площі.

Проблемне перехрестя вул. Нижній Вал – Набережно-Хрещатицька Google. Maps

Раніше транспорт розвертався під демонтованим мостом на Рибальський острів. Але зараз проїзд там закритий через будівництво Подільського мостового переходу.

На перехресті вул. Нижній Вал – Набережно-Хрещатицької постійно збирається транспорт Справа – демонтований міст

Також водії вказують на короткий сигнал світлофора на перетині з вул. Спаською. "Перетнувши перехрестя в районі Нижнього Валу, водії часто зупиняються перед перехрестям на вул. Спаській. Незручна циклограма світлофора на цій ділянці затримує рух", – розповіли OBOZREVATEL водії.

Затор на вул Набережно-Хрещатицькій

Пекельна дорога

З'їзд на вулиці Саперно-Слобідській. Ця ділянка придатна хіба що для проїзду бронетехніки, а не легкових автомобілів. Посеред проїзної частини лежать бетонні блоки, а сама дорога перекопана. Щоб об'їхати перешкоди, автомобілісти змушені заїжджати на узбіччя, а потім рухатися по убитій ґрунтовій дорозі.

З'їзд на Саперно-Слобідській. Зверху – знімок 2015 р. Знизу – 2020 р.

Цей з'їзд має велику популярність в автомобілістів (див. фото).

Автомобілісти змушені їхати по "убитій" дорозі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що балансоутримувачем об'єкта є дорожньо-експлуатаційне управління Голосіївського району. Винуватцем розкопування (прокладання каналізації) комунальники назвали підрозділ Південно-Західної залізниці АТ "Укрзалізниця".

З'їзд вул. Саперно-Слобідська Google. Maps

Ситуація більш ніж складна. Поруч із проблемами інфраструктури у Києві стрімко зростає потік автотранспорту, відбувається масштабна забудова, при цьому нові паркінги не будуються. Все це невблаганно веде до транспортного колапсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві руйнується унікальний міст Патона. Конструкція потребує термінового ремонту. Багато деталей мосту сильно поїдені корозією.

З'їзд Південного мосту щільно заставлений приватним автомобільним транспортом. Це вкрай ускладнює рух інших учасників.

В Україні зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 особи, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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