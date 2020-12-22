Рубан спрогнозував, коли чекати на максимальний пік захворюваності на COVID-19 у Києві

Максимальний пік захворюваності на коронавірус у Києві очікується в лютому, тому введення посиленого карантину в січні є правильним рішенням.

Про це "Сегодня" заявив голова Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) у столиці Олег Рубан. Водночас він вважає, що обмежень на два тижні буде мало.

"Коронавірус – це гостра респіраторна вірусна інфекція. Ми будемо спостерігати зростання гострих респіраторних інфекцій, а це близько 200 збудників, на третій і четвертий тиждень січня. Максимальний пік буде в лютому місяці", – сказав Рубан.

Він зазначив, що більш жорсткий карантин у січні – правильне рішення, однак його треба ввести хоча б на три тижні і з обмеженням роботи громадського транспорту.

"Тоді б це мало позитивний ефект. А так ми будемо лише спостерігати, контролювати, проводити профілактику захворювання. Основне завдання локдауну в такому вигляді – розвантаження медичних установ", – пояснив голова Держпродспоживслужби в Києві.

Нагадаємо, що "карантин зимових канікул" введуть із 8 до 24 січня 2021 року. Водночас Кабмін залишив за собою право ввести обмеження невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Роботу громадського транспорту під час карантину не зупинятимуть.

Яким буде жорсткий карантин у січні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 грудня в Києві зафіксовано 1 159 нових випадків зараження коронавірусом, унаслідок чого загальна кількість досягла 102 282. Водночас померли в столиці вже 1 749 людей (+26), а вилікувалася 33 981 особа (+1 242).