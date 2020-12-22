Рубан спрогнозував, коли чекати на максимальний пік захворюваності на COVID-19 у Києві

Максимальний пік захворюваності на коронавірус у Києві очікується в лютому, тому введення посиленого карантину в січні є правильним рішенням.

Про це "Сегодня" заявив голова Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) у столиці Олег Рубан. Водночас він вважає, що обмежень на два тижні буде мало.

"Коронавірус – це гостра респіраторна вірусна інфекція. Ми будемо спостерігати зростання гострих респіраторних інфекцій, а це близько 200 збудників, на третій і четвертий тиждень січня. Максимальний пік буде в лютому місяці", – сказав Рубан.

Він зазначив, що більш жорсткий карантин у січні – правильне рішення, однак його треба ввести хоча б на три тижні і з обмеженням роботи громадського транспорту.

"Тоді б це мало позитивний ефект. А так ми будемо лише спостерігати, контролювати, проводити профілактику захворювання. Основне завдання локдауну в такому вигляді – розвантаження медичних установ", – пояснив голова Держпродспоживслужби в Києві.

Нагадаємо, що "карантин зимових канікул" введуть із 8 до 24 січня 2021 року. Водночас Кабмін залишив за собою право ввести обмеження невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Роботу громадського транспорту під час карантину не зупинятимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 грудня в Києві зафіксовано 1 159 нових випадків зараження коронавірусом, унаслідок чого загальна кількість досягла 102 282. Водночас померли в столиці вже 1 749 людей (+26), а вилікувалася 33 981 особа (+1 242).