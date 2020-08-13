Рубан сказав, чи посилять у Києві карантин. Ілюстрація.

Станом на 13 серпня, виходячи зі показників, не можна говорити про перехід Києва до жорсткішого карантину.

Про це розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан у коментарі УНН. Він нагадав, що зони та визначення адаптивного карантину є компетенцією державної техногенної екологічної комісії України, яка щотижня проводить засідання і приймає рішення.

"Відповідно до встановлених показників, перевищення (Для посилення карантину. – Ред.) повинно бути п'ять діб поспіль. У місті Київ таких даних поспіль немає, і сьогодні не можна говорити про перехід до більш жорсткого варіанту, як перехід від "зеленої" до "жовтої" зони", – пояснив Рубан.

Водночас, за його словами, мова про послаблення карантину йти не може, адже у столиці "напружена, але контрольована" ситуація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених коронавірусом у Києві станом на 13 серпня сягнула 10 002 осіб.