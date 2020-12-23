Рубан пояснив, чи закриватимуть доступ до головної ялинки в Києві

У Києві жителям і гостям міста не збираються забороняти доступ до головної ялинки країни, попри чинний карантин і локдаун, який почнеться із 8 січня.

Водночас карантинні обмеження стосуватимуться скупчення людей у місцях для розваг. Про це заявив начальник Головного управління столичної Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".

"Закриття ялинки не стоїть під загрозою, на відкритих локаціях передача інфекції дуже мала. Тому сьогодні розглядається, насамперед, питання масового скупчення людей", – підкреслив він.

За його словами, не допустити скупчення людей на Софійській площі у Києві мають організатори святкувань. Він зазначив, що саме вони повинні були б слідкувати за дотриманням цієї карантинної вимоги й під час відкриття новорічної ялинки 19 грудня. Нагадаємо, тоді на захід зібралося багато киян і гостей столиці, не всі в натовпі навіть були в масках, не говорячи вже про дотримання дистанції.

Рубан додав, що завдання організаторів заходів, які передбачають масове скупчення людей, – забезпечити розмітку і контролювати дистанцію. Якщо цього не буде – до суб'єктів господарювання застосовуватимуть відповідні міри.

"А що стосується відкритого простору, прогулянки в парку, біля ялинки у місцях, де буде святкування, ніяких призупинень не буде. Тільки біля місць для розваг", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Рубан розповів, що організаторів новорічних ярмарків у Києві будуть карати за порушення карантину. Перевіркою дотримання відповідних правил займатимуться фахівці.