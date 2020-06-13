У мережі з'явилась зворушлива історія про водія київської маршрутки №445 (ст. м. "Дарниця" – ст. м. "Позняки"), який постійно вітався із пасажирами, бажав "Щасливої дороги" та говорив пенсіонерам про безкоштовний проїзд.

Відповідний допис опублікувала мешканка столиці Тетяна Тесля на своїй сторінці у Facebook. Вона відзначила, що не знає імені чоловіка, але попрохала репостів.

"Хочу, щоб про цього водія знали якомога більше киян та гостей столиці. Він на зупинках попереджає пенсіонерів, що вони мають право на безкоштовне обслуговування, якщо мають посвідчення, вітає пасажирів та бажає "Щасливої дороги", – підкреслила жінка.

За словами киянки, її донька підійшла до чоловіка, аби подякувати, але лише засмутила його. Той відповів, що просто працює, як треба, і немає причин дякувати.

Розчулені кияни вирішили зробити відомим доброго маршрутника Facebook/Тетяна Тесля

Допис почали активно лайкати та поширювати користувачі мережі. Також вони зворушено прокоментували історію про водія.

"Це означає, що людяність, повага починається з себе і своєї поведінки! А міг би бути розлюченим, грубим, байдужим, лаючи всіх навколо (державу, маленькі зарплати, політиків і тд). Повага до таких людей!", "А я з ним часто старшу доньку до музики (Ймовірно, школи. – Ред.) підвозила з малим у візочку. Коли він бачить, що я буду заходити чи виходити, завжди дуже близенько до зупинки під'їжджає. Щоби я могла комфортно зайти і вийти з візочком. Дякую", "Світ не без добрих людей", "Побільше таких водіїв", "Супер, молодець, побільше таких людей – набагато простіше стало б жити", "Дай Боже йому і його родині здоров'я!" – написали вони.

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

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