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/Життя столиці

Розбиті вікна, кругом поліція: в Києві розпочався мітинг проти ЛГБТ

1.8тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 12 квітня, в Києві біля готелю "Турист" зібрався мітинг, який виступає проти ЛГБТ-спільнот.

Біля готелю по периметру чергують наряди поліції. Про це у Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

Біля входу в готель стоять чоловіки та жінки, які тримають плакати з такими написами: "Сім'я – це союз чоловіка і жінки", "Ми проти нав'язування аморальних цінностей нашим дітям", "Європейці, поважайте наші моральні цінності".

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Попередньо повідомляється, що усередині готелю проходить конференція ЛГБТ-спільнот.

Зазначається, що в деяких місцях вікна готелю вибиті, але учасники акції поводяться мирно, поліція стежить за порядком.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ЛГБТ
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Иванов Петр
Иванов Петр
"собрался митинг, выступающий против ЛГБТ-сообществ"- все сепары, вот из-за таких окраину не берут в гейропу.
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Dell Alex
Dell Alex
Латентные геи пришли протестовать против явных геев )))
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