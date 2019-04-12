Розбиті вікна, кругом поліція: в Києві розпочався мітинг проти ЛГБТ

У п'ятницю, 12 квітня, в Києві біля готелю "Турист" зібрався мітинг, який виступає проти ЛГБТ-спільнот.

Біля готелю по периметру чергують наряди поліції. Про це у Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

Біля входу в готель стоять чоловіки та жінки, які тримають плакати з такими написами: "Сім'я – це союз чоловіка і жінки", "Ми проти нав'язування аморальних цінностей нашим дітям", "Європейці, поважайте наші моральні цінності".

Попередньо повідомляється, що усередині готелю проходить конференція ЛГБТ-спільнот.

Зазначається, що в деяких місцях вікна готелю вибиті, але учасники акції поводяться мирно, поліція стежить за порядком.

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