Кремлівська пропагандистка Аріна Суворова приїхала до Києва, де нібито знайшла ознаки обмеження прав російськомовних. Українців у своєму матеріалі журналістка назвала "зацькованими собаками".

У тексті під назвою "Російська мова в Україні йде в підпілля" для "Комсомольскої правди" кореспондентка написала, що всі корінні кияни говорять російською, а українську використовує тільки "село, яке понаїхало". Про це їй мовбито повідомила продавщиця в кав'ярні, на яку через обслуговування недержавною мовою накинувся відвідувач.

"Періодично заходять такі. Це ж не кияни. Корінні кияни російською говорять. А це село, що понаїхало. В провінції роботи немає, всі сюди за грошима тягнуться. Ну і тепер вчать нас життя. Знаю я українську, але звикла говорити російською, тому що в родині нею розмовляли", - буцімто поділилася з пропагандисткою співробітниця кафе.

Крім цього, кореспондентка російського ЗМІ написала, що в Україні почалася "масова заборона російської мови", яка призведе до "обмеження можливостей дітей".

Як писав OBOZREVATEL, кремлівські пропагандисти видали черговий фейк про солдатів, які воюють на Донбасі за незалежність України. За словами журналістів, ЗСУ нібито знищили машину швидкої допомоги "ДНР" разом з людьми.