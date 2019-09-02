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2 вересня • оновлено в 12:56
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Різко зміниться: з'явився прогноз погоди на перший осінній тиждень у Києві

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У Києві на початку першого осіннього тижня погода буде спекотною: у понеділок та вівторок, 2 і 3 вересня, удень температура підійметься до +28…+30 градусів. А от уже у середу в місті стане прохолодніше. З 4 до 6 вересня очікується лише +22...+24.

На сайті Укргідрометцентру зазначається, що увесь тиждень небо буде затягнуте хмарами, час від часу будуть йти дощі із грозами.

Так, у понеділок, 2 вересня, стовпчики термометрів підіймуться до +28…+30 градусів. Погода буде хмарною із проясненнями. Вітер – 3-8 м/с.

Погода в Києві

Погода в Києві

У вівторок денна температура буде аналогічною, уночі очікується +16…+18 градусів. Усю добу буде хмарно. Щоправда, вночі – з проясненнями, а от вдень можливий дощ із грозою. Вітер – 5-10 м/с.

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Вже 4 вересня у місті буде не так спекотно. Протягом усієї доби очікується хмарна погода, дощі із грозами. Вночі стовпчики термометрів будуть на рівні +13…+15, а вдень – +22…+24. Вітер – 5-10 м/с.

У четвер та п’ятницю денна температура буде такою ж, як і в середу. А от вночі стане ще холодніше: повітря прогріється лише до +10…+12 градусів. Впродовж двох діб буде хмарно з проясненнями, лише 6 вересня вдень можливий дощ із грозою. Вітер – 3-8 м/с.

Прогноз погоди на тиждень

Прогноз погоди на тиждень

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перші дні вересня практично на всій території України очікується спекотна погода і надзвичайна пожежна небезпека.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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