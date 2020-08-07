Різке збільшення випадків коронавірусу в Києві: Рубан пояснив причину

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 10:43, 7.08.2020 Оновлено: 11:06, 7.08.2020

Різке зростання кількості випадків COVID-19 в Києві пов'язане зі збільшенням тестувань.

Про це в коментарі журналістам "РБК-Україна" розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві Олег Рубан.

"Це пов'язано з діагностикою", – сказав він.

Водночас спеціаліст зазначив, що столиця все ж таки може залишитись у "зеленій" зоні карантину. За його словами, реєструються лише поодинокі випадки, не пов'язані зі спалахом.

"Це стабільний показник госпіталізації хворих із травня – 20-25", – додав Рубан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві зафіксували новий антирекорд серпня за кількістю випадків COVID-19, виявлених за добу, – 180. Загалом у столиці станом на 6 серпня було вже 8992 заражених коронавірусом.

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