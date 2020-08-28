Матері й дружини загиблих на Донбасі воїнів провели акцію під Офісом президента.

У Києві під Офісом президента 28 серпня понад півтори сотні матерів і дружин загиблих українських воїнів, а також колишні бійці добровольчих батальйонів провели акцію проти бездіяльності влади. Зокрема – у розслідуванні подій Іловайського та Дебальцевського котлів.

Люди прийшли з портретами полеглих на сході українських воїнів, державними, червоно-чорними прапорами та стягами батальйону "Донбас". А перед цим вони пікетували посольство РФ в Україні, передає УНІАН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Учасники акції прагнули зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Крім того, вимагали, щоб у Верховній Раді депутати з президентської партії "Слуга народу" ввійшли до складу Тимчасової слідчої комісії, яку нині створюють у парламенті, щодо розслідування подій в Іловайську, Дебальцевому, обставин втечі терориста Ігоря Гіркіна зі Слов'янська тощо.

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (censor.net.ua)

Крім того, матері й дружини захисників України, загиблих в Іловайському, Дебальцевському котлах та в Слов'янську, вимагали розсекретити документи щодо цих подій, які вже шостий рік перебувають під грифом "Таємно". Рідні полеглих воїнів закликали правоохоронні органи передати в суди матеріали у відповідних кримінальних провадженнях.

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (censor.net.ua)

За словами учасників акції, винними в загибелі українських бійців в Іловайську, Дебальцевому та Слов'янську є "не лише російські війська та їхні найманці, а й колишні українські високопосадовці".

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (censor.net.ua)

Зі свого боку ексдобровольці наголосили, що не почули від влади того, хто винний у великих втратах на фронті в перші роки війни на Донбасі, хоча знають їхні прізвища.

Під стінами Офісу президента вони вимагали від влади чітко назвати винних у діях, які призвели до оточення і масових розстрілів українських бійців. Рідні загиблих наголосили, що винні мають бути покараними.

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (censor.net.ua)

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські захисники. За офіційними даними, довкола Іловайська і в самому місті загинуло 366 бійців ЗСУ й добровольців, майже 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон. Водночас створена при ВРУ Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у 1000 осіб.

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (censor.net.ua)

А під час бойових дій у районі Дебальцевого, в період із 21 січня до 18 лютого 2015 року, загинув 141 атовець, 356 було поранено й 150 взято в полон, 11 захисників зникли безвісти.

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (unian.ua)

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (unian.ua)

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (unian.ua)

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (unian.ua)

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (unian.ua)

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (unian.ua)

Рідні загиблих на Донбасі воїнів влаштували протест під ОП. Фото і відео (unian.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у заяві Офісу генпрокурора до шостих роковин Іловайської трагедії зазначили, що єдиним фактором, який призвів до подій в Іловайську в серпні 2014 року, є військова агресія збройних сил РФ.

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