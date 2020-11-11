Ресторатори по всій Україні вийшли з протестом проти карантину вихідного дня: всі деталі, фото і відео

В Україні 11 листопада представники ресторанного бізнесу, працівники барів і кафе вийшли в своїх містах на мітинги проти карантину вихідного дня, впровадження якого пропонує уряд. Українці вважають нові обмеження знищенням їхнього бізнесу.

Протестні акції, до яких приєдналися і звичайні громадяни, пройшли в Києві, Миколаєві, Кривому Розі, Дніпрі, Івано-Франківську та інших великих містах. Їхні організатори – Українська ресторанна асоціація і регіональні ресторанні об'єднання (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Київ

Столичні ресторатори влаштували мітинг в урядовому кварталі Києва. Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, протестувальники прийшли з плакатами "Карантин вихідного дня – це мільйон людей без роботи", "Без бізнесу немає економіки", "Нас мільйон, дайте працювати".

За словами підприємців, у них вже немає грошей, щоб утримувати працівників, платити податки, оренду, постачальникам послуг і товарів.

Для охорони громадського порядку в центр столиці стягнули співробітників правоохоронних органів, велика їх кількість перебувала в Маріїнському парку.

Зазначимо, засідання Кабінету міністрів заплановано о 13:30, на порядку денному – питання про введення карантину вихідного дня відсутня.

У центр Києва стягнули правоохоронців

Мітингувальники проти карантину вихідного дня

Поліція охороняє порядок

Акція проти локдауну

Мітинг у центрі Києва

Мітингувальники проти закриття бізнесу

Мітингувальники тримають протестні плакати

На акції також присутній президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов.

"Для ресторанної сфери це вбивча міра, ми працюємо з продуктами й не можемо сказати їм не псуватися з п'ятниці, а почати псуватися в понеділок. Тому з точки зору бізнесу – це неможлива модель", – підкреслив він.

Харків

Як передає Depo.Харьків, акція протесту почалася о 10:00 на вулиці Сумській, 64 – перед входом до будівлі ОДА. Учасники тримали транспаранти з написами "Чим годувати дітей?", "Нас мільйон! Дайте працювати", "Наші діти хочуть їсти", "Чому тільки ми", "Ліквідувати потрібно COVID, а не ресторани", "Не відбирайте наш хліб" , "Може, ви сплатите податки, оренду, зарплати за нас?", "Нагадуємо: медицина фінансується з наших податків" та інші. Люди також скандували: "Маємо право на працю".

"Вимагаємо, щоб не вводили карантин вихідного дня. Основний прибуток закладів – це ніч п'ятниці, суботи та неділі. В будні, зрозуміло, що, майже нікого не буває в закладах. Якщо буде карантин вихідного дня, то вийде, що установи взагалі залишаться без грошей і вони будуть змушені звільняти працівників", – прокоментував один із мітингувальників Роман Лихачов.

Протест у Харкові kh.depo.ua

Кривий Ріг

Підприємці в Кривому Розі розгорнули мітинг на біля виконкому міськради. Учасники теж прийшли з плакатами, на яких написано: "Стоп карантин", "Не можу жити без роботи", "Карантин вихідного дня – це мільйон людей без роботи", "Ресторанний бізнес – мільйони годувальників", "Ні! Тимчасовим обмеженням роботи ресторанів ".

Ті, що прийшли на мітинг заявили, що малий бізнес сильно постраждав під час карантину і зараз закривати їх не можна, передає 1kr.ua.

Малий бізнес в Кривому Розі виступив проти введення карантину "вихідного дня"

Плакати мітингувальників підприємців в Кривому Розі

Протест в Кривому Розі

Миколаїв

До Всеукраїнської акції протесту приєдналися і власники малого бізнесу в Миколаєві. Люди з 10-ї ранку почали збиратися на Соборній площі в місті. Примітно, що всі були в захисних масках і дотримувалися дистанції. Деякі тримали плакати з написами: "Дайте працювати ресторанам".

0512.com.ua

0512.com.ua

0512.com.ua

Як повідомляє OBOZREVATEL, в Україні вже з 14 листопада можуть ввести карантин вихідного дня: по суботах і неділях заборонять роботу установам культури, ресторанам, барам, кафе і т.д.