Ресторани й кафе в Києві поки не відкриють: заяви МОЗ та міськради

У Києві станом на 12 червня не можуть перейти до наступного етапу ослаблення карантину й повністю відкрити кафе та ресторани.

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Це не дозволяє зробити високий показник інцидентності в столиці – кількість хворих за останні сім днів. Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я та на сайті Київської міської ради.

Ресторани й кафе в Києві поки не відкриють

"Виходячи з сьогоднішньої епідеміологічної ситуації в місті Києві, перехід в етап, де є відкриття ресторанів, неможливий. Тому що основний показник інцидентності, тобто кількості захворювань за останні сім днів, зростає і перевищує допустимі норми", – сказав під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

У КМДА наголосили, що ресторани й кафе в столиці відкриють першого ж дня, коли показники епідеміологічної ситуації відповідатимуть постанові Кабінету міністрів.

"Щоб відкрити ресторани й кафе в місті з можливістю обслуговувати всередині, повинні фіксувати не більш як 50 випадків захворювання на день", – зазначив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

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