Репетиція параду до Дня Незалежності: у Києві проведуть масштабне перекриття доріг

У Києві в середу, 22 серпня, у межах підготовки до святкування Дня Незалежності України перекриють низку вулиць. У зв'язку з цим в декількох районах столиці обмежать рух транспорту, а також тимчасово закриють паркувальні майданчики.

Детальну схему перекриттів повідомили в прес-службі КМДА. Так, з 18:45 і до кінця тренувань закриють проїзд по вул. Велика Васильківська (на ділянці від Жилянської до Хрещатика), Бессарабській площі, Хрещатику, Європейській площі та Майдані Незалежності.

Також через репетицію урочистого параду під час проходження військової техніки перекриють такий маршрут: вул. Маршала Рибалка - вул. В'ячеслава Чорновола - виїзд на просп. Перемоги (частково) - площа Перемоги (частково) - вул. Жилянська.

У центральній частині міста перекриють Володимирський узвіз, вул. Петра Сагайдачного, вул. Андріївську, Боричів узвіз (частково), вул. Набережно-Хрещатицьку (частково), Нижній Вал, Глибочицький проїзд і вул. Старовокзальну.

У центр міста колона військової техніки рухатиметься від аеродрому "Святошин" і по вул. Туполєва, Стеценка і Щербаківського.

Після проведення репетиції техніка буде їхати за маршрутом: Європейська площа - Паркова дорога - Дніпровський спуск - Набережне шосе - вул. Набережно-Хрещатицька - Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. Чорновола - просп. Перемоги - вул. Туполєва - аеродром "Святошин".

Крім цього, з 22 до 24 серпня не можна буде паркувати авто в місцях підготовки та проведення урочистих заходів, зокрема на бульварі Українки, Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе і Парковій дорозі.

Як писав OBOZREVATEL, киян вразила репетиція святкового параду, яка відбулася 20 серпня. У ній брала участь різноманітна військова техніка і понад 4000 українських військовослужбовців.