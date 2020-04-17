Ректор Київської духовної академії УПЦ МП Сильвестр Стойчев зізнався, що захворів на коронавірус, і попросив вибачення у тих, кого міг встигнути заразити.
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Звернення священнослужитель опублікував на своїй сторінці у Facebook і зазначив, що діагноз підтвердив ПЛР-аналіз.
"Після того як у Києво-Печерській Лаврі за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка було розпочато повне обстеження на COVID-19, я також здав ПЛР-тест. І отримав повідомлення, що він виявився позитивним. Причому ні на момент тестування, ні зараз у мене немає жодних ознак гострого респіраторного захворювання. Температура також не перевищує норму", – написав Стойчев.
Сильвестр Стойчев
Facebook Сильвестра Стойчева
За його словами, після оголошення в академії карантину він намагався дотримуватися всіх його правил, однак мимоволі міг інфікувати інших осіб.
"І саме про це зараз хвилююся. Тому насамперед хочу попросити вибачення у всіх, для кого міг стати джерелом зараження. Прошу у всіх вас молитов за Київську духовну академію та семінарію, її викладачів та студентів. Господь особливо відвідав нас у дні Страсної седмиці. Віримо, він дасть всім нам сили перенести ці непрості випробування", – підкреслив ректор Київської духовної академії.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Київській духовній академії УПЦ МП заявили, що 16 студентів і три викладачі захворіли на коронавірус COVID-19. Всі 19 інфікованих перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків. ПЛР-тестування було проведено зараженим людям ще 14 квітня, але про результати стало відомо 16 числа.
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