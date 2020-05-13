Мережу розчулили раритетні фото натовпів людей у Гідропарку у Києві.

Знімки були зроблені у 1970-их роках. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Охайний, чистий, комфортний. Поплавати в чистій водичці, покатати діток на атракціонах, поїсти морозива і прогулятись місцевими хащами... Для киян це був справжній оазис серед міста", – відзначив автор допису.

Гідропарк у Києві у 1970-х роках Клуб корінного киянина/Артем Суворов

Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати фото.

Гідропарк у Києві у 1970-х роках Клуб корінного киянина

Гідропарк у Києві у 1970-х роках Клуб корінного киянина

Гідропарк у Києві у 1970-х роках Клуб корінного киянина

Гідропарк у Києві у 1970-х роках Клуб корінного киянина

"А пам'ятаєте ті дикі черги біля автоматів з газводою?", "Згадати приємно. Влітку майже кожні вихідні там проводили", "А я одна пам'ятаю страшенні черги на атракціони і на човни?", "Останнім часом Гідропарк знову перетворився!", "Курка-гриль і шашлики з кільцями цибулі кооперативні так приваблювали запахом і виглядом. Якщо батьки щось з цього купували, це було, звичайно, справжнє свято життя", – написали вони.

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися раритетні фото монументу воїнам-танкістам, які брали участь у боях за Київ у 1943 році.