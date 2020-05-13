Раритетні фото переповненого київського Гідропарку вразили мережу

Яра Дорош Життя столиці 03:20, 13.05.2020

Мережу розчулили раритетні фото натовпів людей у Гідропарку у Києві.

Знімки були зроблені у 1970-их роках. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Охайний, чистий, комфортний. Поплавати в чистій водичці, покатати діток на атракціонах, поїсти морозива і прогулятись місцевими хащами... Для киян це був справжній оазис серед міста", – відзначив автор допису.

Гідропарк у Києві у 1970-х роках
Клуб корінного киянина/Артем Суворов

Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати фото.

Гідропарк у Києві у 1970-х роках
Клуб корінного киянина
Гідропарк у Києві у 1970-х роках
Клуб корінного киянина
Гідропарк у Києві у 1970-х роках
Клуб корінного киянина
Гідропарк у Києві у 1970-х роках
Клуб корінного киянина

"А пам'ятаєте ті дикі черги біля автоматів з газводою?", "Згадати приємно. Влітку майже кожні вихідні там проводили", "А я одна пам'ятаю страшенні черги на атракціони і на човни?", "Останнім часом Гідропарк знову перетворився!", "Курка-гриль і шашлики з кільцями цибулі кооперативні так приваблювали запахом і виглядом. Якщо батьки щось з цього купували, це було, звичайно, справжнє свято життя", – написали вони.

Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися раритетні фото монументу воїнам-танкістам, які брали участь у боях за Київ у 1943 році.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Естонія вирішила відгородитися від Росії 2,5-метровим парканом

Звернення до Путіна: український борець Грицай виставив ультиматум Усику

Автоперевізники паралізували центр Києва: відбувся масштабний протест

ЗСУ розгромно вдарили по військах Росії на Донбасі: багато поранених

Українка вмирала протягом 43 днів після пологів, а тіло дитини зникло: моторошний випадок у пологовому будинку під Запоріжжям