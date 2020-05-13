Головна Новини
13 травня • оновлено в 16:55
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Раритетні фото переповненого київського Гідропарку вразили мережу

4.9т
Читати матеріал російською

Мережу розчулили раритетні фото натовпів людей у Гідропарку у Києві.

Знімки були зроблені у 1970-их роках. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Охайний, чистий, комфортний. Поплавати в чистій водичці, покатати діток на атракціонах, поїсти морозива і прогулятись місцевими хащами... Для киян це був справжній оазис серед міста", – відзначив автор допису.

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Клуб корінного киянина/Артем Суворов

Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати фото.

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Клуб корінного киянина

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Клуб корінного киянина

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Клуб корінного киянина

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Гідропарк у Києві у 1970-х роках

Клуб корінного киянина

"А пам'ятаєте ті дикі черги біля автоматів з газводою?", "Згадати приємно. Влітку майже кожні вихідні там проводили", "А я одна пам'ятаю страшенні черги на атракціони і на човни?", "Останнім часом Гідропарк знову перетворився!", "Курка-гриль і шашлики з кільцями цибулі кооперативні так приваблювали запахом і виглядом. Якщо батьки щось з цього купували, це було, звичайно, справжнє свято життя", – написали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися раритетні фото монументу воїнам-танкістам, які брали участь у боях за Київ у 1943 році.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги