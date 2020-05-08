Мережу зворушили раритетні фото каштанів у центрі Києва.

Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. Там відзначили, що у столицю такі дерева привезли ще у 1825 році (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Звідти їх і рознесли містом кияни, адже молоді каштанові дерева ростуть швидко, цвісти починають ще в підлітковому віці, вкрай невибагливі, морозостійкі, дають багато тіні і надзвичайно красиві…" – підкреслив автор допису.

Він відзначив, що за майже 200 років каштан став для киян не просто деревом, а символом міста.

Каштани у Києві у 1959 році Клуб корінного киянина/Микола Козловський

Користувачі мережі почали активно лайкати та коментувати допис.

Каштани у Києві Клуб корінного киянина

Каштани у Києві у 1980-тих Клуб корінного киянина

Каштани у Києві Клуб корінного киянина

Каштани у Києві Клуб корінного киянина

"Сумую за каштанами. Росте на балконі", "Перед моїм вікном готується до цвітіння, супер!", "Дуже шкода. Дуже мало каштанів залишилося у Києві", "Нехай каштани ніколи не зникнуть з вулиць Києва!!!", "І де тепер ця колишня краса Києва?", "Каштани це моя слабкість і гордість!", "Залишилася тільки пісня про каштани", – написали вони.

Каштани у Києві у 1950-тих Клуб корінного киянина

Каштани у Києві у 1975 році Клуб корінного киянина/Nina Boich

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

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