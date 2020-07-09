Раритетне фото з Бессарабської площі у Києві викликало ностальгію у мережі
Раритетне фото з Бессарабської площі у Києві викликало ностальгію у мережі.
Знімок датований 1950-1960-ми роками. Його розмістила киянка Надія Іванова на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook. Водночас у коментарях відзначили, що кадр був зроблений відомим фотографом Борисом Градовим.
На знімку видно матір з дитиною, які годували голубів, а також солдатів та автомобілі на дорозі.
Користувачі мережі почали з ностальгією коментувати фото.
"Дуже хороша фотографія! Схоплений вдало цікавий момент з минулих років, до того ж відразу впізнаються милі серцю деталі: одяг, марки машин, галіфе у солдатиків, сама обстановка...", "Приємно подивитися", "Рідна Бессарабка", "Моя юність!" – написали вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото дівчини на старих вагах у Києві викликало ностальгію в мережі. Знімок датований 1990-ми роками.