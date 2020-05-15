Раритетне фото ЦУМу в Києві викликало ностальгію в мережі

Яра Дорош Життя столиці 03:20, 15.05.2020 Оновлено: 08:42, 15.05.2020

Раритетне фото ЦУМу на вулиці Хрещатик у Києві розчулило користувачів мережі.

Знімок датований 1980-ми роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"Просто космос!" – написав автор допису.

Раритетне фото ЦУМу в Києві викликало ностальгію в мережі
Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно та вражено коментувати фото.

"Київ моєї молодості", "Мій Київ – це мой рідний великий будинок! Люблю його таким, яким він є... Древній, величний, красивий і сучасний...", "А я і зараз його люблю нітрохи не менше", "Дика ностальгія за тими часами. Невгамовний біль у грудях від втраченого колориту в центрі Києва. Ми, кияни, особливо це відчуваємо", "Яке було красиве життя!!! Скільки було каштанів. Залишилися тільки спогади", – написали вони.

Коментарі в мережі
Скриншот
Коментарі у мережі
Скриншот
Коментарі в мережі
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася захоплююча історія та фото різних років ЦУМу у Києві.

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Кияни Життя столиці

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