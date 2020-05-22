Раритетне фото теплого дощу у Гідропарку Києва викликало захват у мережі
Архівне фото дощу у теплу пору року у Гідропарку Києва викликалу справжню ностальгію у користувачів мережі.
Знімок датований 1970-ми роками. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.
Відзначається, що автором кадру є фотограф Борис Градов, відомий своїми раритетними знімками столиці України.
Фото викликало цілу хвилю ностальгії у користувачів мережі. Вони почали активно коментувати допис.
"Які гарні спогади!", "А вода яка тепла була під час дощу", "Пам'ятаю таку ситуацію!", "Це фото настільки тепле, як цей теплий дощ!", "Наш час. Молодість, просто були щасливі", – написали користувачі.
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