Мережу потішило раритетне фото останнього дзвоника у школярів Києва у травні 1991 року.

Знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. Його автором є В. Фалін.

"Андріївський узвіз. Школярі святкують останній дзвоник. Травень, 1991 рік", – йдеться у дописі.

Останній дзвоник у школярів Києва у 1991 році Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали радісно та активно коментувати фото.

"Шкода іншого – тепер випускники святкують у ресторанах і не в такій формі", "Лише дівчата на фото. Де хлопці?", "Так шкода, що цьогоріч діти позбавлені такого свята", "Вау! Так багато каштанів!", "Ідеальний час, щоб почати доросле життя", "Скільки каштанів", – написали вони.

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

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