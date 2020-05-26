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26 травня • оновлено в 03:37
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Раритетне фото останнього дзвоника у Києва потішило мережу

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Мережу потішило раритетне фото останнього дзвоника у школярів Києва у травні 1991 року.

Знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. Його автором є В. Фалін.

"Андріївський узвіз. Школярі святкують останній дзвоник. Травень, 1991 рік", – йдеться у дописі.

Останній дзвоник у школярів Києва у 1991 році

Останній дзвоник у школярів Києва у 1991 році

Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали радісно та активно коментувати фото.

"Шкода іншого – тепер випускники святкують у ресторанах і не в такій формі", "Лише дівчата на фото. Де хлопці?", "Так шкода, що цьогоріч діти позбавлені такого свята", "Вау! Так багато каштанів!", "Ідеальний час, щоб почати доросле життя", "Скільки каштанів", – написали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розчулило архівне фото групи людей біля таксофонів у підземному переході біля вестибюлю станції метро "Театральна" у Києві.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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