Раритетне фото дівчини на старих вагах у Києві викликало ностальгію в мережі.

Знімок датований 1990-ми роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

На фото зображено старі ваги, жінку у халаті, яка їх обслуговувала, та клієнтку у сукні з візерунками. Знімок було зроблено у чорно-білих відтінках.

"Фірма "Світанок" – перевір свою вагу. 90-ті роки", – коротко написав автор допису.

Дівчина на старих вагах у Києві Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно та з ностальгією коментувати знімок.

"Ой, яка сукня знайома! У мене теж така була (made in Finland), з магазину "Галантерея" – "балували" нас іноді якісним імпортом", "Чому зараз такого не має?", "Була така послуга!", "І результати ще були двозначні", "У мене збереглися ці ваги! Все працює", – написали вони.

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу потішило раритетне фото останнього дзвоника у школярів Києва у травні 1991 року.