Раритетне фото часів СРСР з чергою в магазин у Києві показали в мережі

У мережі показали фото часів СРСР, на якому зображена величезна черга в магазин "Шкіргалантерея" на вулиці Велика Васильківська в Києві.

Знімок датовано 1975 роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"У той час магазин "Шкіргалантерея", як і всі схожі магазини, мав дуже невеликий асортимент. І коли викладали якийсь "годний" товар – люди починали займати чергу за "дефіцитом". Всім, хто ностальгує за СРСР, це фото присвячую", – написав автор посту.

Черга в магазин у Києві у часи СРСР Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля в Києві в 1970-х роках. На ньому зображена наречена в білому платті і з фатою, наречений в темному костюмі і раритетний автомобіль "Чайка".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!