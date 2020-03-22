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22 березня • оновлено в 03:59
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Раритетне фото часів СРСР з чергою в магазин у Києві показали в мережі

1.7т
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У мережі показали фото часів СРСР, на якому зображена величезна черга в магазин "Шкіргалантерея" на вулиці Велика Васильківська в Києві.

Знімок датовано 1975 роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"У той час магазин "Шкіргалантерея", як і всі схожі магазини, мав дуже невеликий асортимент. І коли викладали якийсь "годний" товар – люди починали займати чергу за "дефіцитом". Всім, хто ностальгує за СРСР, це фото присвячую", – написав автор посту.

Черга в магазин у Києві у часи СРСР

Черга в магазин у Києві у часи СРСР

Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля в Києві в 1970-х роках. На ньому зображена наречена в білому платті і з фатою, наречений в темному костюмі і раритетний автомобіль "Чайка".

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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