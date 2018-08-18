Ракетний комплекс протаранив бізнес-центр у Києві: подробиці та відео

У Києві після репетиції параду до Дня Незалежності України зенітна установка "Бук" врізалася в будівлю бізнес-центру Astart.

Відповідне відео оприлюднив журналіст і блогер Всеволод Філімоненко на своїй сторінці в Facebook. На кадрах видно, як комплекс ППО не встиг зманеврувати на повороті і в'їхав у кут будівлі, (щоб подивитися ролик, проскрольте сторінку до кінця).

"Система "Бук" протаранила офісний центр в Києві! У метрі українську армію вітали десятки людей", - підписав відео Філімоненко.

Віктор Мамешин / Facebook

Він пояснив, що це сталося за адресою Ярославська, 58. Глядачі відійшли подалі, не знаючи, чи озброєна установка бойовими ракетами.

Журналіст припустив, що водій не впорався з керуванням. Пізніше військовий пояснив, що снаряди не були бойовими. В результаті події ніхто не постраждав.

Сергій Лещенко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-керівник головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк розповів, що під час параду в День Незалежності можливі провокації з боку Росії. На заході будуть продемонстровані новітні види озброєння ЗСУ.