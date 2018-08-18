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Ракетний комплекс протаранив бізнес-центр у Києві: подробиці та відео

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У Києві після репетиції параду до Дня Незалежності України зенітна установка "Бук" врізалася в будівлю бізнес-центру Astart.

Відповідне відео оприлюднив журналіст і блогер Всеволод Філімоненко на своїй сторінці в Facebook. На кадрах видно, як комплекс ППО не встиг зманеврувати на повороті і в'їхав у кут будівлі, (щоб подивитися ролик, проскрольте сторінку до кінця).

"Система "Бук" протаранила офісний центр в Києві! У метрі українську армію вітали десятки людей", - підписав відео Філімоненко.

Віктор Мамешин / Facebook

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Він пояснив, що це сталося за адресою Ярославська, 58. Глядачі відійшли подалі, не знаючи, чи озброєна установка бойовими ракетами.

Журналіст припустив, що водій не впорався з керуванням. Пізніше військовий пояснив, що снаряди не були бойовими. В результаті події ніхто не постраждав.

Сергій Лещенко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-керівник головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк розповів, що під час параду в День Незалежності можливі провокації з боку Росії. На заході будуть продемонстровані новітні види озброєння ЗСУ.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіДень Незалежності
Місце
УкраїнаКиїв
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Alexshid Alexshid Ivanovich
Alexshid Alexshid Ivanovich
Запарили пацанов наверное своими тренировками,а ватных троллей посылайте нах.ер,,,видели фотку где ихний гном с бабой тягой на её свадьбе танцует???вот это трэш,она оказывается страшная как кацапия
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Макарова Виктория
Макарова Виктория
Свинорейх соснул у советского оружия!!! Путину и войска вводить не нужно, вы и сами пьяное бандерье хорошо справляетесь)))))))
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Макарова Виктория
Макарова Виктория
СМЕШНО))))))))) Ждем самую сильную хохлоблядь армию Руины в Донецке! Милости просим)))))))) Во всем суки обосруться, за что ни возьмутся, бандеровцы ублюдочные!
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