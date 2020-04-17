Радіація в зоні ЧАЕС після пожеж: Кличко повідомив про ситуацію

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні відчуження після пожеж станом на 17 квітня – нижчий за допустиму норму і становить 0.12 мікрозівертів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відвідав зону відчуження та поспілкувався з рятувальниками (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчора ввечері (16 квітня. – Ред.) містом пронеслася спочатку піщана буря, а потім опустився смог. Було багато різної інформації і коментарів щодо нових пожеж в Чорнобильській зоні, щодо підвищення радіаційного фону в столиці. Вночі мити вулиці виїхали спецавто "Київавтодору". У зв’язку із задимленістю в місті в ці дні ми збільшуємо маршрути і кількість миючої техніки на вулицях Києва", – підкреслив Кличко.

Кличко розповів про радіацію в зоні ЧАЕС після пожеж kiev.klichko.org

Він відзначив, що у Чорнобильській зоні станом на ранок 17 квітня пожежі, які виникли там днем раніше, загасили, залишилися тліти лише деякі ділянки.

Кличко розповів про радіацію в зоні ЧАЕС після пожеж kiev.klichko.org

Кличко розповів про радіацію в зоні ЧАЕС після пожеж kiev.klichko.org

Кличко розповів про радіацію в зоні ЧАЕС після пожеж kiev.klichko.org

"Там продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади. Зокрема, і з нашого міста. Фахівці моніторять ситуацію, авіація оперативно реагує на потенційні вогнища. Радіаційний фон у зоні відчуження нижчий за допустиму норму і становить 0.12 мікрозівертів", – додав Кличко.

Кличко розповів про радіацію в зоні ЧАЕС після пожеж kiev.klichko.org

Кличко розповів про радіацію в зоні ЧАЕС після пожеж kiev.klichko.org

Кличко розповів про радіацію в зоні ЧАЕС після пожеж kiev.klichko.org

Мер столиці підкреслив, що, за висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й у Київській та Житомирській областях. Також загорівся торф в Голосіївському районі Києва.

Кличко розповів про радіацію в зоні ЧАЕС після пожеж kiev.klichko.org

Кличко розповів про радіацію в зоні ЧАЕС після пожеж kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL: